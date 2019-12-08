Реалу бракує 200 млн євро аби покрити видатки – королівський клуб на порозі великого розпродажу

Мадридський клуб планує непогано попрацювати під час зимового трансферного вікна.

Мадридському Реалу необхідно знайти 200 мільйонів євро, аби компенсувати витрати минулого сезону, повідомляє видання Marca. Клуб взимку збирається попрощатися з кількома гравцями, аби розвантажити зарплатну відомість і виручити трохи грошей – відповідно до правил фінансового фейр-плей, різниця між витратами клубу на підписання футболістів і доходами від продажу не повинна перевищувати 100 мільйонів євро.

Реал не купуватиме гравців під час зимового трансферного вікна

Нагадаємо, мадридці влітку витратили 350 мільйонів євро на підписання захисників Ферлана Менді і Едера Мілітао, півзахисників Едена Азара і Родріго, а також форварда Луки Йовіча. У той же час були продані воротар Кейлор Навас, захисник Тео Ернандес, півзахисники Маркос Льоренте і Матео Ковачіч, а також нападник Рауль де Томас. Завдяки цим угодам Реал отримав 150 мільйонів євро.

Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери