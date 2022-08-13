"Багато хто стверджує та пишуть, що немає ігрової практики у Динамо, що вони фізично ще не повністю підготувалися. А я таким твердженням опираюсь. Подивіться скільки матчів Динамо зіграло! Так, це були товариські матчі, але кияни постійно грали. І доказом цього є гра динамівців у додатковий час поєдинку з австрійцями. Футболісти Динамо свіженькі бігали в екстратаймах. Це говорить про те, що кияни вже готові фізично до нового сезону. Тому тут більше психологічний та моральний аспект.

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Динамо неналежно налаштувалось на матч-відповідь зі Штурмом? Я в цьому впевнений. Хоча я не знаю, що і як Луческу визначив на передматчевій установці. Так, кияни мали контроль м’яча, але не було швидкості. І після пропущеного м’яча кияни якось підбадьорилися, почалися якісь атаки. А в додатковий час динамівці просто переїхали катком суперника", – поділився Сабо в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Динамо переграло Штурм в двоматчевому протистоянні, дотиснувши австрійців у додатковий час (2:1). Наступним суперником киян стане Бенфіка, матчі відбудуться 17 та 23 серпня.

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