"Многие утверждают и пишут, что нет игровой практики у Динамо, что они физически еще не полностью подготовились. А я таким утверждением опираюсь. Посмотрите, сколько матчей Динамо сыграло! Да, это были товарищеские матчи, но киевляне постоянно играли. И доказательством тому игра динамовцев в дополнительное время поединка с австрийцами. Футболисты Динамо свеженькие бегали в экстратаймах. Это говорит о том, что киевляне уже готовы физически к новому сезону. Поэтому здесь больше психологический и нравственный аспект.

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Динамо ненадлежаще настроилось на ответный матч со Штурмом? Я в этом уверен. Хотя я не знаю, что и как Луческу определил на предматчевой установке. Да, киевляне имели контроль мяча, но не было скорости. И после пропущенного мяча киевляне как-то взбодрились, начались какие-то атаки. А в дополнительное время динамовцы просто переехали катком соперника", – поделился Сабо в интервью Sportarena.

Напомним, Динамо обыграло Штурм в двухматчевом противостоянии, дожав австрийцев в дополнительное время (2:1). Следующим соперником киевлян станет Бенфика, матчи состоятся 17 и 23 августа.

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