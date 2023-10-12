Роспутько у складі Шахтаря U-19 виїхав до Бельгії, де підопічні Олексія Бєліка провели матч другого туру Юнацької ліги УЄФА (молодіжний аналог Ліги чемпіонів) проти місцевого Антверпена. Однак Олександр не повернувся в Україну разом з командою.

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За інформацією ресурсу Динамоманія, 19-річний футболіст "гірників" залишив футбольне екіпірування в аеропорту й зник у невідомому напрямку. Дзвінки від представників донецького клубу Роспутько ігнорував. На цю мить Шахтар ніяк не коментував інцидент.

До слова, матч проти Антверпена Роспутько провів без замін, допомігши команді здобути перемогу. Після двох турів Юнацької ЛЧ Шахтар U-19 ділить друге місце в групі з Порту, з яким має по три очки.

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