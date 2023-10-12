Роспутько в составе Шахтера U-19 выехал в Бельгию, где подопечные Алексея Белика провели матч второго тура Юношеской лиги УЕФА (молодежный аналог Лиги чемпионов) против местного Антверпена. Однако Александр не вернулся в Украину вместе с командой.

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По информации ресурса Динамомания, 19-летний футболист "горняков" покинул футбольную экипировку в аэропорту и скрылся в неизвестном направлении. Звонки от представителей донецкого клуба Роспутько игнорировал. На этот момент Шахтер никак не комментировал инцидент.

К слову, матч против Антверпена Роспутько провел без замен, помог команде одержать победу. После двух туров Юношеской ЛЧ Шахтер U-19 делит второе место в группе с Порту, с которым у него по три очка.

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