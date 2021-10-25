Основний півзахисник Барселони Френкі Де Йонг не зіграє в найближчих поєдинках через пошкодження.

Барселона повідомила про травму Де Йонга. У нього розтягнення підколінного сухожилля правої ноги. Клуб не повідомив про терміни відновлення хавбека, однак каталонське видання Beteve пише, що Френкі випав на 10 днів.

Таким чином Де Йонг пропустить матчі з Райо Вальєкано та Алавесом у чемпіонаті, а також ризикує не зіграти проти Динамо в Лізі чемпіонів (2 листопада).

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У Барселони в цьому сезоні великі проблеми зі складом. Дуже багато травмованих. Навіть зараз у лазареті перебувають Педрі, Араухо і Брейтвейт. Натомість відновився Дембеле, який до матчу з Динамо буде готовий.

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