Барселона сообщила о травме Де Йонга. У него растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Клуб не сообщил о сроках восстановления хавбека, однако каталонское издание Beteve пишет, что Фрэнки выпал на 10 дней.

Таким образом де Йонг пропустит матчи с Райо Вальекано и Алавесом в чемпионате, а также рискует не сыграть против Динамо в Лиге чемпионов (2 ноября).

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У Барселоны в этом сезоне большие проблемы с составом. Очень много травмированных. Даже сейчас в лазарете находятся Педри, Араухо и Брейтуэйт. Зато восстановился Дембеле, который к матчу с Динамо будет готов.

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