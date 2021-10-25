Французький вінгер Усман Дембеле залікував травму та вже працює в основній обоймі Барси.

Дембеле востаннє виходив на поле ще в червні. Відтоді француз займається відновленням. Він переніс операцію у фінській клініці. А тепер, щоб пересвідчитися у готовності Усмана, Барселона відправила його у Фінляндію на ретельний медогляд.

Тести лікарів показали, що Дембеле може отримувати повноцінні навантаження. Вінгер повернувся у загальну групу Барселони, а незабаром зможе дебютувати у цьому сезоні. Усман точно буде готовий до матчу проти Динамо в Лізі чемпіонів 2 листопада.

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Нагадаємо, свого часу Барса заплатила Борусії Д за Дембеле 135 млн євро, але гравець більшу частину своєї кар'єри у каталонському клубі проводить у лазареті.

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