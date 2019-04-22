Франков: Виклик Ракицького до збірної України – питання політики

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився своїм баченням ситуації навколо захисника Зеніта Ярослава Ракицького.

"Якщо в силу інших обставин він перейде в український клуб або переїде грати в іншу країну, то двері в збірну будуть відкриті. Жоден нормальний тренер не може ігнорувати захисника, який регулярно забиває в дуже непоганому чемпіонаті з дуже непростим суперником.

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Футбол – відображення політики, і обійти політику він не в змозі. Виклик до збірної України Ракицького, який виступає за газпромівський російський клуб, навряд чи відбудеться, хто б не керував федерацією і збірною. Це не питання спорту, це питання політики. Не буває футболу поза політикою.

Мені складно сказати, хто з тих 25 гравців збірної, яких викликають, загострено сприймає ситуацію і прагне не проектувати її на футбол. Припускаю, що все мирно. Ракицький не перший приклад. Анатолій Тимощук був членом виконкому ФФУ. Хоча його ніколи там не бачили, але він там був.

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У виконкомі вирішили тримати чинного футболіста, щоб галочку проставити. Як тільки Тимощук став помічником головного тренера Зеніта, він перестав бути членом виконкому", – сказав Франков каналу 360.