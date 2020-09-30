"Кількість моментів, створених і нереалізованих Гентом – дзвіночок на майбутнє... Щоб нам ці відверто фартові моменти потім боком не повилазили! 10 сейвів Бущана – і майже всі після ударів впритул... Ніколи такого не бачив і не хочу бачити – тому що це може дуже погано скінчитися.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вітаю всіх з проходженням Динамо кваліфікації Ліги чемпіонів! Виявляється, можна, виявляється, навіть потрібно, особливо якщо досвідчений і успішний тренер розуміє, що робить і які у нього суперники. Я далекий від дифірамбів і вихвалянь за мотивами такої гри, але планочка вимог вгору поїхала – ось хто влітку вірив у групу Ліги чемпіонів?

Так що, Мірча Луческу, низький уклін і велике спасибі. Але не зупинятися, у жодному разі не зупинятися! Тягніть нас наверх – за вуха, за ніс, за руки, та хоч за яйця, аби в правильну сторону! Я знаю – будуть невдачі, але вірю, що перемог і позитиву буде більше", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу на власному полі здолали Гент з рахунком 3:0 і вперше за останні чотири роки гарантували собі єврокубкову осінь у найпрестижнішому євротурнірі.

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