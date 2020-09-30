"Количество моментов, созданных и нереализованных Гентом – звоночек на будущее... Чтобы нам эти откровенно фартовые моменты потом боком не вылезли! 10 ​​сейвов Бущана – и почти все после ударов в упор... Никогда такого не видел и не хочу видеть – потому что это может очень плохо кончиться.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Поздравляю всех с прохождением Динамо квалификации Лиги чемпионов! Оказывается, можно, оказывается, даже нужно, особенно если опытный и успешный тренер понимает, что делает и какие у него соперники. Я далек от дифирамбов и восхвалений по мотивам такой игры, но планочка требований вверх поехала – вот кто летом верил в группу Лиги чемпионов?

Так что, Мирча Луческу, низкий поклон и большое спасибо. Но не останавливаться, ни в коем случае не останавливаться! Тяните нас наверх – за уши, за нос, за руки, да хоть за яйца, лишь бы в правильную сторону! Я знаю – будут неудачи, но верю, что побед и позитива будет больше", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, в решающем матче за выход в групповой раунд Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу на своем поле одолели Гент со счетом 3:0 и впервые за последние четыре года гарантировали себе еврокубковую осень в самом престижном евротурнире.

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