БК Mostbet з гордістю оголошує про початок співпраці з легендою світового футболу, одним із найкращих італійських гравців, чемпіоном світу та володарем золотого бутсу UEFA — Франческо Тотті.

Футболіст став амбасадором амбітної БК Mostbet у країнах СНД, Туреччини, Індії, Бангладеш, Пакистані, Перу, Чехії, Польщі, Португалії та Бразилії. Нові партнери вже приготували безліч спільних рекламних активностей на 2022 рік.

Тотті – жива легенда футболу, найвідоміший гравець і капітан AS Roma в історії клубу, чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії, лауреат безлічі футбольних нагород, серед яких Золота бутса 2007 та Золота нога, відбиток якої назавжди вписаний у футбольну алею набережної Монако.

"Ми пишаємось, що спортсмен такого масштабу став частиною нашої команди. Тотті – футболіст найвищого рівня, він уособлює стабільність і відданість своїй справі. У нашій роботі ми також керуємося цими принципами, і новий контракт має на цьому наголосити", – сказав офіційний представник Mostbet.

"Я з великим задоволенням вирушаю у нову подорож разом з Mostbet. Сподіваюся, що ця співпраця дозволить мені підтримувати зв'язок із ще більшою кількістю футбольних фанатів у всьому світі", – поділився Франческо Тотті.

Отримай бонус на перший депозит 150% за промокодом TOTTI