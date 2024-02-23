Арнаутовіч ощасливив 52-річного гравця на тоталізаторі з Форлі, який зробив ставку в 2,15 євро на "експрес" із 16 матчів із коефіцієнтом 13 707,66. Останньою грою в цьому списку була зустріч Інтера та Атлетіко в Лізі чемпіонів – форлієць поставив на перемогу "нерадзуррі".

Розтрачені моменти "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Атлетіко

Довгий час у цій зустрічі рахунок не було відкрито. І лишень на 79-й хвилині форвард Інтера Марко Арнаутовіч зумів реалізувати свою третю супернагоду у цій зустрічі. Перед тим як забити, австрієць не використав два гольові моменти. Завдяки перемозі Інтера гравець на тоталізаторі виграв 49 тисяч євро.

Як інформує FCInterNews, переможець ставив на результати, що виключають нічию. Лише на одну гру він обрав подвійний результат – на матч Серії Б між Чіттаделлою і Пармою.

Інтер здобув перемогу над Атлетіко – парад марнотратства Арнаутовіча зберіг інтригу в битві за чвертьфінал ЛЧ