Арнаутович осчастливил 52-летнего игрока на тотализаторе из Форли, который сделал ставку в 2,15 евро на "экспресс" из 16 матчей с коэффициентом 13 707,66. Последней игрой в этом списке была встреча Интера и Атлетико в Лиге чемпионов – форлиец поставил на победу "нерадзурри".

Растраченные моменты "нерадзурри" в видеообзоре матча Интер – Атлетико

Долгое время в этой встрече счёт не был открыт. И только на 79-й минуте форвард Интера Марко Арнаутович сумел реализовать свой третий супершанс в этой встрече. Перед тем как забить, австриец не использовал два голевых момента. Благодаря победе Интера игрок на тотализаторе выиграл 49 тысяч евро.

Как информирует FCInterNews, победитель ставил на результаты, исключающие ничью. Лишь на одну игру он выбрал двойной результат – на матч Серии Б между Читтаделлой и Пармой.

Интер одержал победу над Атлетико – парад расточительства Арнаутовича сохранил интригу в битве за четвертьфинал ЛЧ