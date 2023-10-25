На 70-й минуте матча Унион – Наполи при счёте 0:1 Фишер заменил Фофана на Беренса, и это тренерское решение не понравилось арендованному игроку. Несмотря на то, что Фишер ждал его с протянутой рукой, Давид прошёл мимо него и не "дал пять". Об этом информирует Voetbal International.

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Партнёры Фофана по Униону попытались успокоить ивуарийца: на скамейке запасных Рани Хедира обнял игрока, а технический менеджер Оливер Рунерт говорил приободряющие слова. Позже Фишера спросили, последуют ли какие-то санкции в отношении Фофана из-за подобного поведения. На что тренер Униона ответил: "У нас состоится разговор. Но мне кажется странным, что это первый вопрос, который я получаю после такого замечательного матча".

Позже сам Фофана извинился за инцидент в Instagram. "Я хотел бы извиниться перед клубом, тренером, моими товарищами по команде и болельщиками за свое поведение во время замены. Этот жест не был преднамеренным и никоим образом не отражает мое отношение. Все это произошло от разочарования, потому что я хотел помочь команде добиться результата", – написал игрок.

Напомним, что Фофана принадлежит Челси и выступает за Унион на правах аренды.

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