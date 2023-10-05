Кумедний інцидент трапився під час матчу 2-го туру найпрестижнішого євротурніру у групі Н.

Напередодні Барселона в рамках Ліги чемпіонів на виїзді мінімально здолала Порту (1:0). За каталонців дебютував 16-річний форвард Ламін Ямал, ставши наймолодшим гравцем "блаугранас", який виходив у старті матчу ЛЧ (перевершивши рекорд Селестіна Бабаяро, встановлений у сезоні 1994/95).

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Однак, не це запам'ятається уболівальникам. Під час матчу футболіст відчув біль у животі і на 71-й хвилині пішов у туалет, повідомляє Mundo Deportivo. Тривалий час форвард не повертався на поле і Хаві довелось робити вимушену заміну – на 80-й хвилині замість Ямала вийшов Маркос Алонсо.

Зрештою, це не завадило Барселоні втримати перемогу і, набравши 6 очок, очолити групу Н.

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