Ассоциация европейских клубов (ECA) "проталкивает" идею сокращения стадии полуфинала ЛЧ до одного матча, сообщает The Times.

Лига чемпионов может претерпеть серьезное изменение формата – два участника получат путевки по новому принципу

Планируется создать специальную "неделю футбола", в течение которой два полуфинала и финал будут сыграны в одном городе. УЕФА пока не уверен в целесообразности подобных изменений, однако национальные лиги и клубы будут продвигать их на ближайших собраниях. Полуфиналы были двухматчевыми еще с первого розыгрыша Кубка чемпионов в 1955 году.

Напомним, с сезона 2024/25 планируется замена группового этапа ЛЧ на единую лигу с 36 участниками вместо нынешних 32.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа