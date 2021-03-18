Баварія приймала Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Схоже, що Лаціо ще до матчу опустив руки і не сподівався на камбек у матчі-відповіді.

Ліга чемпіонів: визначились усі чвертьфіналісти турніру

Ще до перерви Лєвандовскі вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті. У другому таймі хід гри особливо не змінився. Підопічним Фліка вдалась зразкова конратака, яка завершилась другим голом. Незадовго до фінального свистка "орли" відквитали один м'яч.

Баварія пробилась у чвертьфінал турніру, обігравши Лаціо з рахунком 6:2 за сумою двох матчів.

Баварія повторно обіграла Лаціо та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів