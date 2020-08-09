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ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Флік – про матч з командою Лемпарда: Челсі нічого не створив

10:55 -
Флік – про матч з командою Лемпарда: Челсі нічого не створив
Ганс-Дітер Флік / ФК Баварія

Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік описав емоції від матчу-відповіді 1/8 ЛЧ проти Челсі.

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

"Я дуже задоволений. Ми хотіли перемогти і продовжити з того, на чому закінчили. Команда зробила все дуже добре.

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У Челсі цікава команда, що володіє неймовірно швидкими футболістами в атаці. Але наша команда грала пречудово, перші 30 хвилин були топ. Челсі нічого не створив. Нас відрізняло те, що на полі ми були однією командою. Ми, тренери, саме це і хочемо бачити.

Тепер важливо, щоб ми відпочили. Завтра на нас чекає виліт до Португалії. Ми добре підготуємося і будемо сподіватися, що ми знову зможемо показати наші сильні сторони. Проти Барселони ми хочемо зіграти так само інтенсивно і продемонструвати наші найкращі якості", – цитує керманича мюнхенців офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Баварія обіграла Челсі 7:1 за сумою двох матчів. В чвертьфіналі ЛЧ команда Фліка зустрінеться з Барселоною.

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Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік Баварія - Челсі Баварія Баварія Ліга чемпіонів
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