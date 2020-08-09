Флік – про матч з командою Лемпарда: Челсі нічого не створив

"Я дуже задоволений. Ми хотіли перемогти і продовжити з того, на чому закінчили. Команда зробила все дуже добре.

Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1

У Челсі цікава команда, що володіє неймовірно швидкими футболістами в атаці. Але наша команда грала пречудово, перші 30 хвилин були топ. Челсі нічого не створив. Нас відрізняло те, що на полі ми були однією командою. Ми, тренери, саме це і хочемо бачити.

Тепер важливо, щоб ми відпочили. Завтра на нас чекає виліт до Португалії. Ми добре підготуємося і будемо сподіватися, що ми знову зможемо показати наші сильні сторони. Проти Барселони ми хочемо зіграти так само інтенсивно і продемонструвати наші найкращі якості", – цитує керманича мюнхенців офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Баварія обіграла Челсі 7:1 за сумою двох матчів. В чвертьфіналі ЛЧ команда Фліка зустрінеться з Барселоною.

Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"