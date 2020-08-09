toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1

00:30 - Читать на русском
Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1
Баварія – Челсі – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія знищила Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Челсі на "Футбол 24".

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

Вже на 10-й хвилині Лєвандовскі відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті. Всередині першого тайму поляк асистував Перішічу. Абрахам перед самою перервою скоротив відставання, однак у другій половині Роберт спочатку асистував Толіссо, а потім і сам оформив дубль.

Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу

Ця перемога особливо не вплинула на результат протистояння – мюнхенці в першій зустрічі знищили Челсі (3:0).

Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"

blog_ava
Динамо підписало Шевченка – одного з головних талантів академії Шахтаря
8 серпня
28248
Теги
Ліга чемпіонів Роберт Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Відеоновини Баварія - Челсі Челсі Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пірло офіційно очолив Ювентус
    Італія — 8 серп7008 Пірло офіційно очолив Ювентус
2
дн
:
15
год
:
51
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?