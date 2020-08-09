Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1

Баварія знищила Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Челсі на "Футбол 24".

Вже на 10-й хвилині Лєвандовскі відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті. Всередині першого тайму поляк асистував Перішічу. Абрахам перед самою перервою скоротив відставання, однак у другій половині Роберт спочатку асистував Толіссо, а потім і сам оформив дубль.

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Ця перемога особливо не вплинула на результат протистояння – мюнхенці в першій зустрічі знищили Челсі (3:0).

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