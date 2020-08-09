Флик – о матче с командой Лэмпарда: Челси ничего не создал

" очень доволен. Мы хотели победить и продолжить с того, на чем мы закончили. Команда сделала это очень хорошо.

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У Челси интересная команда, обладающая в атаке невероятно быстрыми футболистами. Но наша команда играла великолепно, первые 30 минут были топ. Челси ничего не создал. Нас отличало то, что на поле мы были одной командой. Мы, тренеры, именно это и хотим видеть.

Теперь важно, чтобы мы отдохнули. Завтра нам предстоит вылет в Португалию. Мы хорошо подготовимся и будем надеяться, что мы снова сможем показать наши сильные стороны. Против Барселоны мы хотим сыграть так же интенсивно и продемонстрировать наши качества", – цитирует тренера мюнхенцев официальный сайт клуба.

Напомним, Бавария обыграла Челси 7:1 по сумме двух матчей. В четвертьфинале ЛЧ команда Флика встретится с Барселоной.

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