toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Флик – о матче с командой Лэмпарда: Челси ничего не создал

9 августа 11:05 - Читати українською
Флик – о матче с командой Лэмпарда: Челси ничего не создал
Ганс-Дитер Флик / ФК Бавария

Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик описал эмоции от матча 1/8 ЛЧ против Челси.

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

" очень доволен. Мы хотели победить и продолжить с того, на чем мы закончили. Команда сделала это очень хорошо.

Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1

У Челси интересная команда, обладающая в атаке невероятно быстрыми футболистами. Но наша команда играла великолепно, первые 30 минут были топ. Челси ничего не создал. Нас отличало то, что на поле мы были одной командой. Мы, тренеры, именно это и хотим видеть.

Теперь важно, чтобы мы отдохнули. Завтра нам предстоит вылет в Португалию. Мы хорошо подготовимся и будем надеяться, что мы снова сможем показать наши сильные стороны. Против Барселоны мы хотим сыграть так же интенсивно и продемонстрировать наши качества", – цитирует тренера мюнхенцев официальный сайт клуба.

Напомним, Бавария обыграла Челси 7:1 по сумме двух матчей. В четвертьфинале ЛЧ команда Флика встретится с Барселоной.

Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"

blog_ava
Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы
00:38
5302
Теги
Лига чемпионов Бавария Бавария Бавария - Челси Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?