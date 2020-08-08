Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"

Баварія забезпечила собі вихід у чвертьфінал ще до карантину, розгромивши Челсі на виїзді з рахунком 0:3. "Синім" для камбеку потрібне було диво, але в сенсацію ніхто не вірив. Не настільки потужна команда у Френка Лемпарда, щоб творити магію в Мюнхені.

У цьому році Баварія демонструє найкращий футбол на континенті та вважається фаворитом всієї Ліги чемпіонів. Єдина пересторога – підопічні Гансі Фліка давно без ігрової практики. "Золотий дубль" у Німеччині вони взяли місяць тому, а відтоді провели лише один спаринг.

Баварія здолала Марсель, готуючись виграти Лігу чемпіонів – Флік розв'язав важливу проблему

З перших хвилин відпали всі сумніви – Баварія в формі. Господарі відразу почали возити суперника: швидкі атаки, неймовірно інтенсивний пресинг, контроль кожного клаптика поля. Нулі на табло зберігалися тільки 10 хвилин. Мюнхенці організували класну атаку через центр з розрізним пасом Гнабрі на Лєвандовскі.

Роберт прокинув м'яч повз Кабальєро і виходив на порожні ворота, однак голкіпер його збив. Арбітр вказав на 11 метрів, потім зафіксував офсайд, а в підсумку знову призначив пенальті після втручання VAR. Лєвандовскі зразково пробив з "точки" і вивів Баварію вперед. Цей гол став 52-м для поляка в сезоні та 12-м у цій Лізі чемпіонів (забиває в кожному матчі, коли виходить на поле).

Баварія не збавляла обертів, не віддавала супернику м'яч і високо пресингувала. Удар Гнабрі потягнув голкіпер, а Мюллєр і Горетцка не влучили в площину. У середині першого тайму "ротен" все ж подвоїли перевагу. Мюллєр вибив м'яч з-під ніг у Ковачіча, Лєвандовскі вивів Перішіча на порожні ворота, а хорват легко переправив сферу в сітку.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Челсі просто не встигав підняти голову та перейти центр поля (володіння складало близько 30%). Нойєр вперше по-справжньому вступив у гру на 25-й хвилині, коли парирував удар Емерсона. Гості навіть відквитали один гол зусиллями Хадсона-Одоя, який ефектно підкрутив у дальній кут, однак відеоповтор допоміг вгледіти в тому епізоді офсайд Абрахама.

Наприкінці тайму Баварія все ж розслабилася, дала гостям змогу провести атаку та поплатилася за це. Челсі почергово знайшов дірки на обох флангах, Емерсон гостро прострілив зліва, а Нойєр погано зіграв на перехопленні, скинувши м'яч точно на ногу Абрахаму. Форвард лондонців своїм шансом скористався. До речі, найкращий жарт дня: "Нойєр вже показав, чого навчився на тренуваннях у Нюбеля".

Гості якось ліниво вийшли на другу половину зустрічі. Челсі скористався таким подарунком і декілька разів перспективно зайшов у чужий штрафний майданчик. Баварія пресингом контролювала ситуацію, але діяла в енергозбережному режимі. Всіх значно більше турбувало пошкодження Боатенга, а не ігрові епізоди.

З часом мюнхенці знову увімкнули вищу передачу – і біля воріт Кабальєро посипалися моменти. Мюллєр ледь не забив з прострілу Девіса, Лєвандовскі приклався до м'яча після скидки Кімміха, з хороших позицій били Тьягу та Алаба, Коутінью здалеку підкручував у "дев'ятку". У Челсі найкращий шанс був на стандарті – Барклі зі штрафного бахнув у стінку.

Доля протистояння давно була вирішена, тому Гансі Флік рано почав робити заміни, щоб дати відпочинок основним футболістам. На якийсь час Челсі навіть перехопив ініціативу та почав бомбити дальніми ударами – без користі. А от Баварія забила ще раз. Лєвандовскі вирізав ідеальний крос у штрафний майданчик, де лондонці загубили Толіссо.

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму

На завершення Роберт відгукнувся на подачу Одріосоли та оформив дубль. Поляк – геніальний. Сьогодні в його активі зароблений і реалізований пенальті, два голи, а також два топові асисти на порожні ворота. Наскільки ж він крутий. І в завершенні, і в підіграванні. У Роберта просто вкрали "Золотий м'яч". А йому байдуже.

Фінальний свисток зафіксував розгром – 4:1. Баварія вдруге переграла Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Фінальна стадія турніру пройде в Португалії в режимі одноматчевих протистоянь. Чемпіон Німеччини в наступному раунді зустрінеться з Барселоною – гра запланована на 14 серпня.