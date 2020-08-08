toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ

Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"

23:50 -
Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"
Баварія – Челсі: результат і огляд матчу

Мюнхенці впевнено переграли гостей з Лондона (4:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

Баварія забезпечила собі вихід у чвертьфінал ще до карантину, розгромивши Челсі на виїзді з рахунком 0:3. "Синім" для камбеку потрібне було диво, але в сенсацію ніхто не вірив. Не настільки потужна команда у Френка Лемпарда, щоб творити магію в Мюнхені.

У цьому році Баварія демонструє найкращий футбол на континенті та вважається фаворитом всієї Ліги чемпіонів. Єдина пересторога – підопічні Гансі Фліка давно без ігрової практики. "Золотий дубль" у Німеччині вони взяли місяць тому, а відтоді провели лише один спаринг.

Баварія здолала Марсель, готуючись виграти Лігу чемпіонів – Флік розв'язав важливу проблему

З перших хвилин відпали всі сумніви – Баварія в формі. Господарі відразу почали возити суперника: швидкі атаки, неймовірно інтенсивний пресинг, контроль кожного клаптика поля. Нулі на табло зберігалися тільки 10 хвилин. Мюнхенці організували класну атаку через центр з розрізним пасом Гнабрі на Лєвандовскі.

Роберт прокинув м'яч повз Кабальєро і виходив на порожні ворота, однак голкіпер його збив. Арбітр вказав на 11 метрів, потім зафіксував офсайд, а в підсумку знову призначив пенальті після втручання VAR. Лєвандовскі зразково пробив з "точки" і вивів Баварію вперед. Цей гол став 52-м для поляка в сезоні та 12-м у цій Лізі чемпіонів (забиває в кожному матчі, коли виходить на поле).

Баварія не збавляла обертів, не віддавала супернику м'яч і високо пресингувала. Удар Гнабрі потягнув голкіпер, а Мюллєр і Горетцка не влучили в площину. У середині першого тайму "ротен" все ж подвоїли перевагу. Мюллєр вибив м'яч з-під ніг у Ковачіча, Лєвандовскі вивів Перішіча на порожні ворота, а хорват легко переправив сферу в сітку.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Челсі просто не встигав підняти голову та перейти центр поля (володіння складало близько 30%). Нойєр вперше по-справжньому вступив у гру на 25-й хвилині, коли парирував удар Емерсона. Гості навіть відквитали один гол зусиллями Хадсона-Одоя, який ефектно підкрутив у дальній кут, однак відеоповтор допоміг вгледіти в тому епізоді офсайд Абрахама.

Наприкінці тайму Баварія все ж розслабилася, дала гостям змогу провести атаку та поплатилася за це. Челсі почергово знайшов дірки на обох флангах, Емерсон гостро прострілив зліва, а Нойєр погано зіграв на перехопленні, скинувши м'яч точно на ногу Абрахаму. Форвард лондонців своїм шансом скористався. До речі, найкращий жарт дня: "Нойєр вже показав, чого навчився на тренуваннях у Нюбеля".

Гості якось ліниво вийшли на другу половину зустрічі. Челсі скористався таким подарунком і декілька разів перспективно зайшов у чужий штрафний майданчик. Баварія пресингом контролювала ситуацію, але діяла в енергозбережному режимі. Всіх значно більше турбувало пошкодження Боатенга, а не ігрові епізоди.

З часом мюнхенці знову увімкнули вищу передачу – і біля воріт Кабальєро посипалися моменти. Мюллєр ледь не забив з прострілу Девіса, Лєвандовскі приклався до м'яча після скидки Кімміха, з хороших позицій били Тьягу та Алаба, Коутінью здалеку підкручував у "дев'ятку". У Челсі найкращий шанс був на стандарті – Барклі зі штрафного бахнув у стінку.

Доля протистояння давно була вирішена, тому Гансі Флік рано почав робити заміни, щоб дати відпочинок основним футболістам. На якийсь час Челсі навіть перехопив ініціативу та почав бомбити дальніми ударами – без користі. А от Баварія забила ще раз. Лєвандовскі вирізав ідеальний крос у штрафний майданчик, де лондонці загубили Толіссо.

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму

На завершення Роберт відгукнувся на подачу Одріосоли та оформив дубль. Поляк – геніальний. Сьогодні в його активі зароблений і реалізований пенальті, два голи, а також два топові асисти на порожні ворота. Наскільки ж він крутий. І в завершенні, і в підіграванні. У Роберта просто вкрали "Золотий м'яч". А йому байдуже.

Фінальний свисток зафіксував розгром – 4:1. Баварія вдруге переграла Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Фінальна стадія турніру пройде в Португалії в режимі одноматчевих протистоянь. Чемпіон Німеччини в наступному раунді зустрінеться з Барселоною – гра запланована на 14 серпня.

blog_ava
"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна
12:00
10812
Теги
Головне Роберт Роберт Лєвандовскі Ліга чемпіонів Баварія - Челсі Баварія Баварія Челсі Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
31
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?