Чемпіонат Бельгії, 9 тур

Серкль Брюгге – Гент – 5:2

Голи: Кануте,4, Хотіч, 31 (пен.), Угбо, 57, 78, Марселен, 82 – Хансе-Ольсен, 14, Яремчук, 64 (пен.)

Гент пропустив вже на 4 хвилині, постраждавши від іменитої зв'язки Азар – Кануте. Щоправда, перший це лише брат зіркового Едена, а другий має однакове прізвище з екс-форвардом Севільї. Відповідь "буйволів" була доволі швидкою. Роман Яремчук з лівого флангу виконав розкішний крос на голову Хансе-Ольсену – 1:1. Зусилля одного українця змарнував інший. Ігор Пластун фолом у простій ситуації "привіз" пенальті, який впевнено реалізував Хотіч.

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Після перерви Серкль Брюгге закріпив свою перевагу – Іке Угбо оформив дубль, а Марселен добив гостей. Все, на що спромігся Гент – гол Яремчука з пенальті. Нападник збірної України точно може занести цей матч собі в актив, але команда терпить принизливу поразку.

Серкль Брюгге сенсаційно йде в групі лідерів, а от Гент продовжує бовтатися в нижній частині таблиці – 12 сходинка.

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Асист Яремчука:

Помилка Пластуна:

Гол Яремчука: