ФІФА виступила з офіційною заявою щодо рішення суду ЄС про Суперлігу
Керівництво ФІФА має намір проаналізувати рішення суду щодо Суперліги та створення інших незалежних турнірів.
"ФІФА взяла до відома рішення, ухвалене сьогодні судом Європейського союзу щодо Суперліги.
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Тепер ФІФА проаналізує це рішення в координації з УЄФА, іншими конфедераціями та асоціаціями-членами, перш ніж давати подальші коментарі.
Відповідно до свого статуту, ФІФА твердо вірить у специфічну природу спорту, включно зі структурою піраміди, в основі якої лежать спортивні заслуги, а також принципи конкурентного балансу і фінансової солідарності.
Своєю довгою та успішною історією футбол завдячує вищезазначеним принципам, які ФІФА, конфедерації та асоціації-члени продовжуватимуть просувати в майбутньому в інтересах усіх футбольних уболівальників по всьому світу", – повідомила прес-служба організації у своєму офіційному твіттері.
Згідно з рішенням суду ЄС, будь-які клуби, установи, та ліги можуть створювати свої турніри, а ФІФА та УЄФА не мають права перешкоджати. Організатори Суперліги тепер можуть запускати свій проєкт.
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