"ФІФА взяла до відома рішення, ухвалене сьогодні судом Європейського союзу щодо Суперліги.

Суд ЄС ухвалив офіційне рішення на користь Суперліги – УЄФА і ФІФА програли скандальну справу

Тепер ФІФА проаналізує це рішення в координації з УЄФА, іншими конфедераціями та асоціаціями-членами, перш ніж давати подальші коментарі.

Відповідно до свого статуту, ФІФА твердо вірить у специфічну природу спорту, включно зі структурою піраміди, в основі якої лежать спортивні заслуги, а також принципи конкурентного балансу і фінансової солідарності.

Своєю довгою та успішною історією футбол завдячує вищезазначеним принципам, які ФІФА, конфедерації та асоціації-члени продовжуватимуть просувати в майбутньому в інтересах усіх футбольних уболівальників по всьому світу", – повідомила прес-служба організації у своєму офіційному твіттері.

Згідно з рішенням суду ЄС, будь-які клуби, установи, та ліги можуть створювати свої турніри, а ФІФА та УЄФА не мають права перешкоджати. Організатори Суперліги тепер можуть запускати свій проєкт.

Суперліга готується до запуску: оголошено новий формат, відомі сенсаційні учасники та дата старту