Руководство ФИФА намерено проанализировать решение суда относительно Суперлиги и создания других независимых турниров от УЕФА.

"ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по Суперлиге.

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Теперь ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В соответствии со своим уставом, ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

Своей долгой и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру", – сообщила пресс-служба организации в своем официальном твиттере.

Согласно решению суда ЕС, любые клубы, учреждения и лиги могут создавать свои турниры, а ФИФА и УЕФА не имеют права препятствовать. Организаторы Суперлиги теперь могут запускать свой проект.

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