Шахтар зіграє проти Фейєнорда в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Фейєнорд – Шахтар відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за Києвом. У першому поєдинку команди розписали нічию – на курйозний гол Ракицького нідерландці відповіли результативною атакою перед фінальним свистком.

Фейєнорд – Шахтар: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Де дивитися матч Фейєнорд – Шахтар

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:40. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 18:40. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії – старт програми о 21:45.

До слова, звітний матч стане четвертим в історії протистоянь цих команд. 5 років тому Шахтар та Фейєнорд зустрічалися в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Донеччани тоді двічі обіграли суперника.

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