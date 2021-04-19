"Суперліга – це крок у бік від 70 років європейського клубного фуболу. У 60-х я був гравцем провінційної команди, потім тренував Абердін, але завжди уявляв перемогу в Кубку володарів кубків підкоренням Евересту.

Клуби Європейської Суперліги пригрозили ФІФА і УЄФА судом за потенційні санкції

Евертон витрачає на новий стадіон 500 млн фунтів, клуб прагне грати в Лізі чемпіонів. Цей турнір подобається вболівальників у нинішньому своєму вигляді. У часи моєї роботи з МЮ фінали Ліги чемпіонів завжди були особливими", – цитує Фергюсона Reuters.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі