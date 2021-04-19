Європейська Суперліга готова позиватися до Міжнародного союзу асоціацій і континентальної конфедерації за ймовірний бан у турнірах під їхньою егідою.

Клуби-засновники Європейської Суперліги вже підготували позови проти намірів зупинити старт проекту, повідомляє Associated Press.

Асоціація європейських клубів провела екстрене засідання через створення Суперліги – ПСЖ і Баварія взяли участь

Дюжина клубів відправила листи президенту ФІФА Джанні Інфантіно та очільнику УЄФА Александеру Чеферіну щодо неприпустимості застосування санкцій проти Європейської Суперліги та її членів. Об'єднання занепокоєне анонсованими репресивними заходами проти клубів-учасників нового турніру та гравців цих команд. Натомість організація закликає не чинити перепон Європейській Суперлізі.

"Ваша офіційна заява, однак, змушує нас застосувати захисні заходи, щоб убезпечити себе від такої негативної реакції, що не лише поставить під загрозу фінансові зобов'язання, але, що важливіше, буде незаконною. З цієї причини SLCo (компанія Суперліги – Футбол 24) подала клопотання у відповідні суди, щоб забезпечити безперешкодну підготовку та проведення змагань згідно з чинном законодавством", – йдеться у листі.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі