"Суперлига – это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного фубола. В 60-х я был игроком провинциальной команды, затем тренировал Абердин, но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста.

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Эвертон тратит на новый стадион 500 млн фунтов, клуб стремится играть в Лиге чемпионов. Этот турнир нравится болельщиков в нынешнем своем виде. Во времена моей работы в МЮ финалы Лиги чемпионов всегда были особенными", – цитирует Фергюсона Reuters.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

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