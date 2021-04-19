Фергюсон однозначно оценил создание Европейской Суперлиги – Манчестер Юнайтед среди учредителей
Сэр Алекс Фергюсон отреагировал на официальный старт Европейской Суперлиги. Легендарный менеджер остается верным традициям.
"Суперлига – это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного фубола. В 60-х я был игроком провинциальной команды, затем тренировал Абердин, но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста.
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Эвертон тратит на новый стадион 500 млн фунтов, клуб стремится играть в Лиге чемпионов. Этот турнир нравится болельщиков в нынешнем своем виде. Во времена моей работы в МЮ финалы Лиги чемпионов всегда были особенными", – цитирует Фергюсона Reuters.
Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.
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