У середу, 19 липня, Ференцварош програв на своєму полі чемпіону Фарерських островів КІ Клаксвіку з рахунком 0:3, через що втратив можливість пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. Ба більше, чемпіон Угорщини не зіграє наступного сезону навіть у Лізі Європи – команда вилетіла у кваліфікацію Ліги конференцій.

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Після цього історичного приниження президент "зелено-білих" Габор Кубатов вирішив припинити співпрацю з російським тренером Станіславом Черчесовим. "Результат моєї особистої бесіди зі Станіславом Черчесовим – ми більше не працюємо разом", – написав президент клубу на своїй сторінці у Facebook. Інформацію підтвердив і офіційний сайт угорського клубу.

Перша зустріч між КІ Клаксвіком і Ференцварошем завершилася нульовою нічиєю.

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