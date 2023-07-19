В среду, 19 июля, Ференцварош проиграл на своём поле чемпиону Фарерских островов КИ Клаксвику со счётом 0:3, из-за чего упустил возможность пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Более того, чемпион Венгрии не сыграет в следующем сезоне даже в Лиге Европы – команда вылетела в квалификацию Лиги конференций.

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После этого исторического унижения президент "зелено-белых" Габор Кубатов решил прекратить сотрудничество с российским тренером Станиславом Черчесовым. "Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым – мы больше не работаем вместе", – написал президент клуба на своей страничке в Facebook. Информацию подтвердил и официальный сайт венгерского клуба.

Первая встреча между КИ Клаксвиком и Ференцварошем завершилась нулевой ничьей.

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