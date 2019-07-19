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"Ференцварош йде за своєю мрією", – Харатін прокоментував дебютний гол у Лізі чемпіонів

11:24 398 Читать на русском
"Ференцварош йде за своєю мрією", – Харатін прокоментував дебютний гол у Лізі чемпіонів
Ігор Харатін (ліворуч) / Фото FRADI

Український хавбек Ференцвароша Ігор Харатін не стримував своїх емоцій після поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Лудогорця (3:2).

 

Ігор Харатін відкрив рахунок у матчі-відповіді ЛЧ проти Лудогорця, чим допоміг Ференцварошу здолати суперника за сумою двох матчів (5:3).

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Варто відзначити, що це перший гол 24-річного українця у найпрестижнішому клубному турнірі.

"Що за вечір! Перший гол в кваліфікації Ліги чемпіонів і велика перемога! Крок за кроком йдемо до нашої мрії!" – написав Харатін в Instagram.

В наступному раунді команда Сергія Реброва зустрінеться з мальтійською Валлеттою.

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Українці за кордоном Лудогорець - Ференцварош Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Ігор Харатін Ігор Харатін
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