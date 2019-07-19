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"Ференцварош идет за своей мечтой", – Харатин прокомментировал дебютный гол в Лиге чемпионов

11:24 70 Читати українською
"Ференцварош идет за своей мечтой", – Харатин прокомментировал дебютный гол в Лиге чемпионов
Игорь Харатин (слева) / Фото FRADI

Украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин не сдерживал своих эмоций после поединка первого раунда квалификации Лиги чемпионов против Лудогорца (3:2).

 

Игорь Харатин открыл счет в ответном матче ЛЧ против Лудогорца, чем помог Ференцварошу одолеть соперника по сумме двух матчей (5:3).

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Стоит отметить, что это первый гол 24-летнего украинца в самом престижном клубном турнире.

"Что за вечер! Первый гол в квалификации Лиги чемпионов и большая победа! Шаг за шагом идем к нашей мечте!", – написал Харатин в Instagram.

В следующем раунде команда Сергея Реброва встретится с мальтийской Валлеттой.

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Украинцы за рубежом Лудогорец - Ференцварош Ференцварош Ференцварош Лига чемпионов Игорь Харатин Игорь Харатин
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