"Ференцварош идет за своей мечтой", – Харатин прокомментировал дебютный гол в Лиге чемпионов

Украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин не сдерживал своих эмоций после поединка первого раунда квалификации Лиги чемпионов против Лудогорца (3:2).

Игорь Харатин открыл счет в ответном матче ЛЧ против Лудогорца, чем помог Ференцварошу одолеть соперника по сумме двух матчей (5:3).

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Стоит отметить, что это первый гол 24-летнего украинца в самом престижном клубном турнире.

"Что за вечер! Первый гол в квалификации Лиги чемпионов и большая победа! Шаг за шагом идем к нашей мечте!", – написал Харатин в Instagram.

В следующем раунде команда Сергея Реброва встретится с мальтийской Валлеттой.

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