Ференцварош блискавично відкрив рахунок в матчі, Ловренчіч замкнув подачу Нгуена. Динамо відігралось на 23 хвилині, коли Узуні переправив м'яч у власні ворота. Однак, форвард виправився в другому таймі, обікравши захисника та впевнено реалізувавши вихід віч-на-віч.

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Таким чином, Ференцварош Реброва помстився Динамо Загреб за минулорічний виліт з Ліги чемпіонів та впритул наблизився до групового раунду Ліги чемпіонів – останнім суперником стане норвезький Мольде. Додамо, що угорці можуть вийти до групового етапу ЛЧ вперше з 1995 року.

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