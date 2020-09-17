Ференцварош молниеносно открыл счет в матче, Ловренчич замкнул подачу Нгуэна. Динамо отыгралось на 23 минуте, когда Узуни переправил мяч в собственные ворота. Однако, форвард исправился во втором тайме, обокрав защитника и уверенно реализовав выход один на один.

Лига чемпионов: Милевский и Хачериди проиграли Маккаби Т.-А., Станкович вылетел от киприотов, Мольде вышел на Реброва

Таким образом, Ференцварош Реброва отомстил Динамо Загреб прошлогоднего вылет из Лиги чемпионов и вплотную приблизился к группового раунда Лиги чемпионов – последним соперником станет норвежский Мольде. Добавим, что венгры могут выйти в групповой этап ЛЧ впервые с 1995 года.

Ференцварош взял реванш у Динамо З – Ребров и другие украинцы в шаге от выхода в ЛЧ, историческая победа