Месть Реброва и близость исторического достижения в видеообзоре матча Ференцварош – Динамо Загреб – 2:1
Ференцварош Реброва минимально одолел Динамо Загреб в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош – Динамо Загреб.
Ференцварош молниеносно открыл счет в матче, Ловренчич замкнул подачу Нгуэна. Динамо отыгралось на 23 минуте, когда Узуни переправил мяч в собственные ворота. Однако, форвард исправился во втором тайме, обокрав защитника и уверенно реализовав выход один на один.
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Таким образом, Ференцварош Реброва отомстил Динамо Загреб прошлогоднего вылет из Лиги чемпионов и вплотную приблизился к группового раунда Лиги чемпионов – последним соперником станет норвежский Мольде. Добавим, что венгры могут выйти в групповой этап ЛЧ впервые с 1995 года.
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