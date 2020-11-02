"У першому таймі, коли ми використовували високий пресинг, Динамо занадто просто виходило з-під нього, тому довелося робити коригування. Коли забили гол, отримали впевненість і заграли по-іншому.

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Помилки в першому таймі були і у нас, і у Динамо. Ми їх не використали, а Динамо використало наші. Грати проти колишнього клубу було непросто, але я намагався не показувати це команді. Ми дуже серйозно готувалися. Адже це була перша домашня гра в Лізі чемпіонів за 25 років. Радий, що в другому таймі ми змінили хід гри.

Після такого рахунку в першому таймі була важлива перерва, щоб трохи охолонути, переосмислити. Радий, що футболісти почули мене. Це не тільки заслуга тренера, а й заслуга самих гравців, що вони змогли заграти з іншою енергією. Це сталося не відразу, так як 10-15 хвилин Динамо непогано контролювало м'яч. Але забитий м'яч допоміг гравцям відчути, що вони можуть переламати гру. В кінці гри ми могли вирвати і перемогу, але могли і програти з великим рахунком. Задоволений, що набрали очко. Радий, що гра склалася так, як вона склалася, але для Динамо вона могла скластися краще.

У Києві буде зовсім інша гра, адже ніхто не знає, в яких складах підійдуть команди. Ми ніколи не грали в такому графіку. Ліга чемпіонів – це зовсім інший турнір. Особливо, коли у тебе в групі такі суперники як Барселона, Ювентус і Динамо", – цитує Сергія Реброва сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Ференцварош вирвав нічию у Динамо (2:2) у другому турі групового етапу ЛЧ. Українська та угорська команди мають по одному очку, проте "біло-сині" розташувались вище (на 3 місці) завдяки кращій різниці забитих і пропущених.

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