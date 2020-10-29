"Ми зіграли дуже хороший перший тайм. У другому не реалізували кілька підходів до воріт. Хороші виходи були – 3 в 2, 4 в 3, але ми, на жаль, обирали неправильні рішення. Намагалися обіграти за рахунок індивідуальних якостей, натомість потрібно було пас віддавати.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Не забили третій гол. Ми домінували, але отримали перший гол. Після цього суперник відчув кураж, почав більше атакувати. Під час другого гола суперника, мені здалося, був фол в атаці. Незрозуміло, як вони там забили. Треба все ж переглянути цей момент, щоб дати якусь загальну оцінку гри. Шкода втрачених очок, ми заслуговували перемогу і грали краще.

За рахунок цих помилок в обороні і атаці ми не змогли перемогти в цьому матчі. Домінували в грі. Взяли очко, є домашній матч, рухаємося далі. Ми не збираємося здаватися, але в такій компанії – з Барселоною і Ювентусом – дуже складно грати. Для нас завдання – грати навесні в єврокубках, продовжити цей шлях", – заявив Луческу в ефірі Футбол 2.

Нагадаємо, що Динамо забило два м'ячі в першому таймі (Циганков і Де Пена), але пропустило двічі після перерви й втратило перемогу над "Фраді".

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