"Мы сыграли очень хороший первый тайм. Во втором не реализовали несколько подходов к воротам. Хорошие выходы были – 3 в 2, 4 в 3, но мы, к сожалению, выбирали неправильные решения. Пытались обыграть за счет индивидуальных качеств, вместо этого нужно было пас отдавать.

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Не забили третий гол. Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, стал больше атаковать. Во время второго гола соперника, мне показалось, был фол в атаке. Непонятно, как они там забили. Надо все же пересмотреть этот момент, чтобы дать какую-то общую оценку игры. Жаль потерянных очков, мы заслуживали победу и играли лучше.

За счет этих ошибок в обороне и атаке мы не смогли победить в этом матче. Доминировали в игре. Взяли очко, есть домашний матч, двигаемся дальше. Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании – с Барселоной и Ювентусом – очень сложно играть. Для нас задача – играть весной в еврокубках, продолжить этот путь", – заявил Луческу в эфире Футбол 2.

Напомним, что Динамо забило два мяча в первом тайме (Цыганков и Де Пена), но пропустило дважды после перерыва и упустило победу над "Фради".

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