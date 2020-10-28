Ференцварош приймає Динамо у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ференцварош – Динамо.

Динамо добре розпочало матч, створило низку моментів, а в середині першого тайму відкрило рахунок. Харатін у власному штрафному майданчику порушив правила у боротьбі з Забарним (м'яч влучив у руку). Арбітр вказав на 11-метрову позначку, а Циганков впевнено реалізував пенальті!

Відео гола Циганкова:

Кияни закріпили перевагу ще до перерви. Кендзьора дав класну вертикаль з глибини, Буяльський прострілив на Де Пену, а уругваєць спокійно переправив м'яч у порожні ворота!

Відео гола Де Пени:

На старті другого тайму Ференцварош скоротив відставання. Зубков пасом у штрафний майданчик знайшов Нгуена, а той сильно та точно пробив у дальній кут.

Відео гола Нгуена:

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