Битва одноосібних лідерів чемпіонатів України та Угорщини. Повторення тріумфального для киян фіналу Кубка кубків 1975. Тоді команда Лобановського розгромила угорців 3:0. Загалом же динамівці тричі зустрічалися з представниками цієї країни, щоразу здобуваючи перемогу. Матч, як і онлайн-трансляція Ференцварош – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Якщо в команди Реброва відсутні кадрові втрати, то Луческу в останній момент недорахувався ключових гравців: Бущан і Миколенко підхопили коронавірус, склавши компанію в лазареті Костевичу, Тимчику та Бурді. Обидві команди програли у 1 турі фаворитам групи G, тож звітна дуель ставала ключовою для них.

Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Краще починає Динамо. Повний контроль над м'ячем, відсутність особливого пресингу суперника. Однак перспективні спроби загострень від Буяльського і Шапаренка партнери не довели до цікавих ударів. Тож перше влучання у площину воріт в активі угорців. Сомалія та Нгуен закрутили голови захисникам, Ісаел пробивав метрів з 13 – Бойко, який через коронавірус у Бущана повернувся в основу після тривалої перерви, на місці. Циганков і Буяльський відповіли двома поспіль пострілами з меж штрафного – блок і в аут. Вибухає кілька разів на правому фланзі Зубков, Харатін більше дбає про підстраховку оборонних ліній.

Ференцварош – Динамо – відео голів

Клас команди Луческу кидається в очі. На 19 хвилині Де Пена розібрався з двома ліворуч, Буяльський елегантон закинув на Караваєва. Олександр завдяки пасу Віталія отримав простір у володіннях Дібуша, а ось прошити останнього не зумів – шалений момент, в якому Харатіну ще й поміж ніг кинули! Часто б'ють по ногах Буяльського, Шапаренка і Циганкова. Останні двоє заробили 2 жовті для опорника Сомалії та лівого захисника Хайстера. Круто ж грає Караваєв – прийняв точнісінький дальній пас Сидорчука і чекав пас у відповідь від Де Пени, який запоров супермомент.

Якщо б хтось до матчу сказав, що Забарний заробить пенальті, ви б повірили? Ілля влучив у руку Харатіну, хоча там ще й підкат був на межі фолу. Циганков упевнено реалізував 11-метровий. Все до того йшло. Динамо швидке, агресивне і цікавіше в атаці. Караваєв просто бомбезно діє. Неначе Миколенко вселився в Сашка, який грає на незручній позиції лівого фулбека. Ще одне вривання, націлений простріл – лише Буяльського заблокували.

Кендзьора пасував на Забарного, який заробив пенальті. А на 41 хвилині оформив своєрідний дубль. Томаш видав розкішний передгольовий пас на Буяльського, який розірвав офсайдну пастку і віддав на порожні ворота для Де Пени. Захист Динамо нині просто божественний... в атаці! Та ще й Де Пена, ледь не найгірший з Ювентусом, дуже круто виглядає. Ну, а атакувальні хавбеки збірної України своїм високим класом давно вже уважного глядача не дивують. Двічі дістається Попову. Ференцварош найбільше запам'ятався своєю грубістю, одного генія Нгуена зовсім недостатньо.

Спокійно почали динамівці також і другий тайм. І це підвело. На рівному місці розслабилися. Спочатку дали море часу Зубкову, і вихованець Шахтаря з другої спроби закинув у штрафний. А там Караваєв, Сидорчук і компанія зовсім не тримали найгострішу людину Ференцвароша. Нгуену багато не треба – блискавичний удар без особливих шансів для Бойка. Ох, вже ця вічна розслабленість Динамо, коли гравцям починає здаватися, що можна і на класі довести свою перевагу.