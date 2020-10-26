Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився з обоймою гравців, що вирушать на поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша.

У столицю Угорщини на зустріч з командою Сергія Реброва вирушать 25 футболістів. Як інформує офіційний сайт киян, у заявку потрапили два новачки – форвард Клейтон да Сілва та півзахисник Тудор Белуце, які матимуть можливість дебютувати в ЛЧ за "біло-синіх".

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Варто відзначити і відсутність двох лідерів Динамо, які пропустять поєдинок через COVID-19. Це основний воротар Георгій Бущан та оборонець Віталій Миколенко. До слова, в лазареті перебувають Микита Бурда і Володимир Костевич.

Нагадаємо, після 1-го туру Динамо у групі G Ліги чемпіонів посідає третю сходинку. Лідирують у квартеті Барселона та Ювентус, Ференцварош – останній. Вже у середу, 28 жовтня, відбудеться матч проти команди колишнього тренера "біло-синіх" Сергія Реброва. Початок о 22:00.

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