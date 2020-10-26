Київське Динамо оприлюднило результати тестів на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів проти Ференцвароша.

Георгій Бущан та Віталій Миколенко разом із тренером з фізичної підготовки Віталієм Кулибою отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

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За інформацією офіційного сайту Динамо, всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції. У всіх інших гравців, тренерів і персоналу результати тестів – негативні. Вони готуються до вильоту до Будапешта на матч з Ференцварошем, який відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, після 1-го туру Динамо у групі G Ліги чемпіонів посідає третю сходинку. Лідирують у квартеті Барселона та Ювентус, Ференцварош – останній.

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