"Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів всі припустили, що фаворитами цієї групи будуть Ювентус і Барселона, і перший тур ці припущення підтвердив. Таким чином, сьогодні в Угорщині фактично відбудеться поєдинок за третє місце у квартеті, і ця гра буде дуже важливою в плані результату.

"З приходом Луческу в Динамо почалась нова ера": Василь Рац – про еволюцію Ференцвароша і фактор Реброва

Поєдинок пройде без глядачів, що буде на руку динамівцям. Футболісти, які мають мало досвіду гри у Лізі чемпіонів, є і в Динамо, і у Ференцвароші. Угорці також чудово розуміють, що кияни – їхній головний суперник у групі, тому настрій у господарів поля буде позамежний.

Щодо фактору Реброва... Сергій тренував деяких ключових футболістів нинішнього Динамо. Коли Луческу працював у Шахтарі, Ребров збив переможний настрій "гірників" і двічі відібрав у них чемпіонський титул. Думаю, він скрупульозно досліджує гру "біло-синіх" у поточному сезоні, адже можливостей для цього у нього зараз дуже багато. Додасть куражу грі також те, що проти Динамо напевно вийдуть українські легіонери Ференцвароша – Харатін і Зубков.

Втрата Бущана і Миколенка напередодні матчу – величезна. Динамо лише завдяки Бущану потрапило у Лігу чемпіонів. Що стосується Миколенка, то він, з одного боку, не зовсім вдало зіграв проти Ювентуса, але з іншого, вже набув досвіду гри за збірну України. Віталія, думаю, можна рівноцінно замінити. Тепер ворота захищатиме Бойко, і у нього є відмінний шанс нагадати всім про те, що він ще недавно був першим номером у Динамо.

Динамо швидше за все, з перших хвилин віддасть ініціативу. У більшості поєдинків нового сезону кияни не пресингували високо суперників і діяли дуже компактно на своїй половині поля. Після стартового свистка, впевнений, і Динамо, і Ференцварош, стануть чекати помилки суперника. У такій грі, в контратаках, карт-бланш знову отримає Супряга, від якого всі чекають голів у вирішальних матчах.

Багато голів в цьому поєдинку чекати не варто. Думаю, що Динамо мінімально виграє – 1:0. Хоча вболівальникам, напевно, хочеться, щоб гра завершилася, наприклад, з рахунком 5:4 – і, звичайно ж, на користь їх улюбленої команди", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів