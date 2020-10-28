"После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов все предположили, что фаворитами этой группы будут Ювентус и Барселона, и первый тур эти предположения подтвердил. Таким образом, сегодня в Венгрии фактически состоится поединок за третье место в квартете, и эта игра будет очень важной в плане результата.

"С приходом Луческу в Динамо началась новая эра": Василий Рац – об эволюции Ференцвароша и факторе Реброва

Поединок пройдет без зрителей, что будет на руку динамовцам. Футболисты, которые имеют мало опыта игры в Лиге чемпионов, есть и в Динамо, и в Ференцвароше. Венгры также прекрасно понимают, что киевляне – их главный соперник в группе, поэтому настрой у хозяев поля будет запредельный.

Относительно фактора Реброва... Сергей тренировал некоторых ключевых футболистов нынешнего Динамо. Когда Луческу работал в Шахтере, Ребров сбил победный настрой "горняков" и дважды отобрал у них чемпионский титул. Думаю, он скрупулезно изучит игру "бело-синих" в текущем сезоне, ведь возможностей для этого у него сейчас очень много. Придаст куража игре также то, что против Динамо наверняка выйдут украинские легионеры Ференцвароша – Харатин и Зубков.

Потеря Бущана и Миколенко накануне матча – огромна. Динамо только благодаря Бущану попало в Лигу чемпионов. Что касается Миколенко, то он, с одной стороны, не совсем удачно сыграл против Ювентуса, но с другой, уже приобрел опыт игры за сборную Украины. Виталия, думаю, можно равноценно заменить. Теперь ворота будет защищать Бойко, и у него есть отличный шанс напомнить всем о том, что он еще недавно был первым номером в Динамо.

Динамо скорее всего, с первых минут отдаст инициативу. В большинстве поединков нового сезона киевляне не прессинговали высоко соперников и действовали очень компактно на своей половине поля. После стартового свистка, уверен, и Динамо, и Ференцварош станут ждать ошибки соперника. В такой игре, в контратаках, карт-бланш снова получит Супряга, от которого все ждут голов в решающих матчах.

Много голов в этом поединке ждать не стоит. Думаю, что Динамо минимально выигрывает – 1:0. Хотя болельщикам, наверное, хочется, чтобы игра завершилась, например, со счетом 5:4, конечно же, в пользу их любимой команды", – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов