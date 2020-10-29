Ференцварош – Динамо: InStat назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів
Статистичний ресурс підбив підсумки другого матчу "біло-синіх" у новому сезоні найпрестижнішого євротурніру.
Найкориснішим гравцем матчу Динамо – Ференцварош за оцінками InStat став півзахисник збірної України Олександр Зубков.
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У поєдинку з Динамо хавбек Ференцвароша відзначився гольовою передачею, повідомляє видання Zbirna.com.
Рейтинг ефективності його гри склав 301 бал. В активі Зубкова 60 техніко-тактичних дій з браком 28%, п'ять ударів по воротах і 12 виграних єдиноборств.
Трійка найкращих футболістів Динамо виглядає наступним чином – Олександр Караваєв (276 балів), Ілля Забарний (266 балів) та Томаш Кендзьора (266 балів).
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