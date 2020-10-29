УЄФА назвав претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – асист Зубкова в ділі
Союз європейських футбольних асоціацій визначився із чотирма кандидатами на звання найкращого голеадора тижня у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
УЄФА запустив голосування за найкращий гол у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Цікаво, що на перемогу претендує і гол у ворота київського Динамо, до якого доклався півзахисник збірної України Олександр Зубков. Саме з його результативної передачі і був забитий дебютний гол "фраді".
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У список номінантів потрапило чотири гравці:
– півзахисник Ференцвароша Токмак Нгуен за перший гол у ворота Динамо (2:2);
– форвард менхенгладбаської Борусії Маркус Тюрам відкрив рахунок в матчі з Реалом (2:2);
– хавбек Баварії Йозуа Кімміх забив переможний гол у грі з Локомотивом (2:1);
– нападник Аталанти Дуван Сапата зрівняв рахунок у матчі з Аяксом (2:2).
Проголосувати за найкращий гол можна на офіційному сайті УЄФА за цим посиланням.
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