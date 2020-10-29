Ференцварош – Динамо: InStat назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов
Статистический ресурс подвел итоги второго матча "бело-синих" в новом сезоне самого престижного еврокубка.
Самым полезным игроком матча Динамо – Ференцварош по оценкам InStat стал полузащитник сборной Украины Александр Зубков.
УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов – ассист Зубкова в деле
В поединке с Динамо хавбек Ференцвароша отметился голевой передачей, сообщает издание Zbirna.com.
Рейтинг эффективности его игры составил 301 балл. В активе Зубкова 60 технико-тактических действий с браком 28%, пять ударов по воротам и 12 выигранных единоборств.
Тройка лучших футболистов Динамо выглядит следующим образом – Александр Караваев (276 баллов), Илья Забарный (266 баллов) и Томаш Кендзёра (266 баллов).
Ференцварош – Динамо: Ребров берет свое со звездой, которую Киев не хотел – Луческу проигрывает ключевой момент