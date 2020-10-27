Один з лідерів Динамо Віталій Буяльський очікує від матчу з Ференцварошем принципової боротьби.

"Ми вже переглянули суперника, розібрали. Сподіваємося завтра показати свій футбол, який принесе нам перемогу і три очки. Це найголовніше. Будемо сподіватися, що це буде одна з наших найкращих ігор.

Ференцварош – Динамо: передматчева прес-конференція Сергія Реброва

Принципова гра? Думаю, що так, бо колишній наставник Динамо тренує Ференцварош. У мене буде подвійна мотивація перемогти. Але мене цікавить командний, а не особистий успіх.

Фанати суперника? Ми граємо для вболівальників, тому це тільки плюс. Для нас буде хорошою мотивацією. Покажемо, що не боїмося ні суперника, ні його уболівальників", – цитує Буяльського dynamomania.

Нагадаємо, другого туру групового етапу ЛЧ матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

"Обіграти Шахтар буде важко": Луческу про відставку, мету в ЛЧ, рівняння на Маліновського, фіаско Динамо і жах Пірло