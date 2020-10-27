Один из лидеров Динамо Виталий Буяльский ожидает от матча с Ференцварошем принципиальной борьбы.

"Мы уже просмотрели соперника, разобрали. Надеемся завтра показать свой футбол, который принесет нам победу и три очка. Это самое главное. Будем надеяться, что это будет одна из наших лучших игр.

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Принципиальная игра? Думаю, что да, потому что бывший главный тренер Динамо тренирует Ференцварош. У меня будет двойная мотивация победить. Но меня интересует командный, а не личный успех.

Фанаты соперника? Мы играем для болельщиков, это только плюс. Для нас будет хорошей мотивацией. Покажем, что не боимся ни соперника, ни его болельщиков", – цитирует Буяльского dynamomania.

Напомним, второго тура группового этапа ЛЧ матч Ференцварош - Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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