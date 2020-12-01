Ференцварош – Барселона: Куман вирушить на двобій з Ребровим без Мессі та ще двох зірок
Наставник Барси Рональд Куман може дозволити відпочити ключовим виконавцям у найближчих матчах ЛЧ.
Голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген, хавбек Філіппе Коутінью, а також головна зірка клубу Ліонель Мессі не полетять в Угорщину на матч проти Ференцвароша, повідомляє Sport.es.
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Наставник "блаугранас" Рональд Куман вирішив надати відпочинок провідним гравцям, адже головна єврокубкова ціль на цю осінь вирішена – команда достроково кваліфікувалась у плей-офф ЛЧ.
Нагадаємо, Ференцварош Сергія Реброва прийматиме Барселону в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться другого грудня, початок 22:00. Барса та Юве достроково гарантували собі місця в плей-офф ЛЧ, залишивши Динамо та Ференцварошу можливість поборотись у участь у Лізі Європи навесні.